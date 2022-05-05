Советник Федуна рассказал о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоции рассказал журналистам о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

Камоцци сказал «Чемпионату», что он был уверен в том, что мадридский «Реал» всё же обыграет «Манчестер Сити» и выйдет в финал, ведь с королями шутить не стоит. Советник Федуна отметил, что в финале он всё же будет болеть за «Ливерпуль», ведь ему нравится вертикальный футбол Юргена Клоппа, да и форма мерсисайдцев очень похож на спартаковскую.

Напомним, что в финальном поединке сойдутся «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Встреча состоится 28 мая в Париже.