Ротен: Пока рано говорить, что путь Бензема к «Золотому мячу» открыт

Французский экс-футболист Жером Ротен высказался по поводу шансов Карима Бензема на получение награды «Золотой мяч» в этом году.

Ротен заявил, что пока рано говорить о том, что путь Бензема к «Золотому мячу» открыт, ведь есть ещё несколько отличных футболистов, например, Кевин де Брейне. Экс-игрок отметил, что полузащитник «Манчестер Сити» может в этом году выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, что может вполне принести бельгийцу «Золотой мяч».

В этом сезоне Кевин де Брейне провёл в АПЛ 26 матчей, в которых забил 11 голов и сделал шесть ассистов. Бензема в 29 поединках Ла Лиги забил 25 мячей и сделал 11 передач.