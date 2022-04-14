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Лига чемпионов

Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

14 Апреля 2022 • 08:09 Комментировать

Представители УЕФА назвали четырёх футболистов, которые претендуют на награду лучшему игроку по итогам недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на приз претендуют четыре игрока, среди которых защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль, защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас, хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и Джон Стоунс из «Манчестер Сити».

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Реалом», а «Ливерпуль» сыграет с испанским «Вильярреалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Модрич Лига Чемпионов Рауль Альбиоль Джон Стоунс Константинос Цимикас
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