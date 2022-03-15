Тухель отметил ключевую роль Менди в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил огромный вклад в положительные результаты команды вратаря Эдуара Менди.

Тухель отметил на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля», что голкипер Менди является ключевой фигурой для «Челси». Тренер отметил его крепкий характер и его блестящую игру после его прихода в команду.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» - «Челси» состоится завтра, 16 марта во Франции на стадионе «Пьер Моруа». Начало – в 23:00 мск.

Первая встреча завершилась победой синих со счетом 2:0.