​Позиция УЕФА в войне с Суперлигой укрепляется: ожидается рост бюджета Лиги чемпионов

Сложно сказать, на что рассчитывают «Реал», «Барселона» и «Ювентус» - клубы, которые по-прежнему поддерживают нашумевший проект Суперлиги. Едва ли эта тройка клубов захочет проводить турнир с тремя участниками, а остальные клубы трижды подумают, прежде чем решить снова отколоться от системы УЕФА.

Позиция УЕФА в войне с Суперлигой укрепляется, о чём на своих страницах рассказывает The Times. Ожидается, что с 2024 года бюджет Лиги чемпионов вырастет с 3,6 до 5 миллиардов евро в год. Это сделает турнир более выгодным и более привлекательным для всех участников.

Напомним, что с 2024 года меняется формат Лиги чемпионов. Группового раунда не будет – будет общий этап с 36 клубами и формирующимся по швейцарской системе календарём.