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Источник: УЕФА назвал цену билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

19 Января 2022 • 11:18 Комментировать (1)

Стали известны расценки на билеты для посещения финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала «Матч ТВ».

Источник рапортует, что билет первой категории будет стоить 690 евро, а второй категории – 490. Билет третьего уровня предварительно оценивается в 90 евро.

Пропуск в ложу с напитками и едой обойдется покупателю в 1390 евро.

Напомним, что решающий поединок текущего розыгрыша престижного турнира пройдет в Санкт-Петербурге (Россия). Матч примет стадион «Газпром Арена». Игра запланирована на 28 мая.

Действующим обладателем трофея является лондонский «Челси».

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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Января 2022 в 11:30
Значит умножать нужно на три..хотя в условиях ковида вообще фиг поймешь
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