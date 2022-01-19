Источник: УЕФА назвал цену билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Стали известны расценки на билеты для посещения финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала «Матч ТВ».

Источник рапортует, что билет первой категории будет стоить 690 евро, а второй категории – 490. Билет третьего уровня предварительно оценивается в 90 евро.

Пропуск в ложу с напитками и едой обойдется покупателю в 1390 евро.

Напомним, что решающий поединок текущего розыгрыша престижного турнира пройдет в Санкт-Петербурге (Россия). Матч примет стадион «Газпром Арена». Игра запланирована на 28 мая.

Действующим обладателем трофея является лондонский «Челси».