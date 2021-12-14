​«Ливерпуль» вместо «Аякса»: Дзанетти прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов для «Интера»

Из-за технической ошибки жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов в понедельник пришлось проводить второй раз. В первом случае «Интеру» достался «Аякс», а во втором – «Ливерпуль». По поводу ситуации высказался вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти.

«Мы принимаем то, что получили, и готовы сразиться с «Ливерпулем». Это топ-клуб, но и мы тоже в этом списке. У «Интера» прекрасная история.

Приятно оказаться в плей-офф впервые за десять лет. «Интер» слишком долго скучал по этой стадии, и будет здорово вернуться. «Ливерпуль» - топ-команда, но мы – «Интер», и мы должны сыграть против них наилучшим образом», - слова Дзанетти приводит Football Italia.