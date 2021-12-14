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Лига чемпионов

Нагельсманн: «Зальцбург» - голодная до побед команда, против них неудобно играть»

14 Декабря 2021 • 10:46 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» в ходе вчерашней жеребьевки узнала своего соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов. Чемпиону Бундеслиги будет противостоять австрийский «Зальцбург». Своим мнением о сопернике поделился наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

«Нам попался неудобный соперник, который любит использовать высокий прессинг. Это очень голодная до побед команда, против которой неудобно играть. «Зальцбург» показывает отличный футбол в еврокубках. В этом противостоянии мы должны продемонстрировать свой максимум», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Первая игра пройдет 16 февраля 2022 года, а ответная состоится 8 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зальцбург Юлиан Нагельсманн
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