Нагельсманн: «Зальцбург» - голодная до побед команда, против них неудобно играть»

Мюнхенская «Бавария» в ходе вчерашней жеребьевки узнала своего соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов. Чемпиону Бундеслиги будет противостоять австрийский «Зальцбург». Своим мнением о сопернике поделился наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

«Нам попался неудобный соперник, который любит использовать высокий прессинг. Это очень голодная до побед команда, против которой неудобно играть. «Зальцбург» показывает отличный футбол в еврокубках. В этом противостоянии мы должны продемонстрировать свой максимум», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Первая игра пройдет 16 февраля 2022 года, а ответная состоится 8 марта.