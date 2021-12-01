Футбольный эксперт Валерий Масалитин высказался о том, что редакция France Football рассматривает идею вручить «Золотой мяч» Роберту Левандовски за 2020 год.

- Пишут, что Роберту Левандовски все-таки могут вручить «Золотой мяч», но за 2020 год, когда вручения не было из-за пандемии. Как вы к этому относитесь?

- Вообще должны быть какие-то критерии отбора лучшего игрока, которых надо придерживаться. Понятно, что Месси – это великий футболист, без вопросов. Но в 2010 году, например, когда сборная Испании стала чемпионом, Хави и Иньеста были лучшими игроками, но приз отдали Месси. Чуть-чуть здесь потерялось значение «Золотого мяча» для меня. Как-то он обесценился. Он вручается просто потому, что так нужно кому-то. Понятно, что Левандовски со сборной не выиграет ни чемпионат мира, ни Европы. Сборная Польши на сегодняшний момент неконкурентоспособна. Но человек играет в клубе, забивает. «Бавария» добивается успехов, в отличие от «ПСЖ», где выступает Месси. Да, Лионель выиграл со сборной Кубок Америки. Но за это давать «Золотой мяч» как-то нелогично. В новом клубе Месси ярко себя не проявляет.

- А Левандовски сейчас самый сильный нападающий мира?

- Да. Он много забивает и проявляет себя ярче, чем Месси или Роналду. Но задним числом что-то вручать, я не знаю. Хотите - вручите Месси за 20-й год. Взять еще его пару «Золотых мячей», там были лучшими ван Дейк и Салах. Но вручали почему-то Лионелю. А если Левандовски вручат мяч за 2020 год – это будет противоречить этике.

- Почему?

- Потому что он прошел. Церемонию можно было как-то провести. Мы живем в 21-м веке. Все можно было бы организовать.

- А почему все-таки приз в этом году вручили Месси, если он ярко себя не проявил? Только из-за победы сборной Аргентины?

- Для меня это загадка. Ну, выиграл он Кубок Америки.

- Но ведь «Золотой мяч» - это индивидуальный приз, а не командный.

- Я согласен. В сборной Лионель себя проявил, но в Европе на клубном уровне нет. «Барселона» ничего не выиграла.

- Лично вы за кого бы проголосовали?

- За Левандовски. Он ярко выступает. Чуть раньше Ибрагимович был не хуже. Но ему не дали этот приз, а потом забыли. Сейчас итальянцы хорошо себя проявляют. Можно было бы кому-то из них дать «Золотой мяч».

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- Получается, редакция France Football хочет восстановить справедливость, вручив Левандовски этот приз, пусть и с опозданием.

- Это тоже не совсем красиво, вручать награду задним числом. Сейчас он получил «Лучшего нападающего», и это выглядит, как утешительный приз. Как итальянскому вратарю Доннарумме. Должны быть какие-то критерии выбора.

- Какие?

- Надо ярко проявлять себя, завоевывать трофеи, играть в топ-чемпионате. Если ты забиваешь в слабом чемпионат 60 мячей – тебе по любому «Золотой мяч» не светит.

- Криштиану Роналду занял шестое место в рейтинге «Золотой мяч». Это удивило?

- Года два назад он был лучший, но вручили приз опять Месси. Взять Холанна, который ярко проявляет себя в Бундеслиге, но сборная Норвегии никогда не станет чемпионом мира или Европы. Но парень себя проявляет. Почему нет?

Елена Григорьевская