«Челси» - команда года по версии France Football

Лондонский «Челси» стал обладателем награды лучшей команде года. Это новая номинация от France Football, который в понедельник отдаёт должное лучшим из лучших в мире футбола в 2021 года.

Лидер английской Премьер-лиги текущего сезона ранее отпраздновал победу в Лиге чемпионов. Команду тренирует Томас Тухель, который год назад сменил «ПСЖ» на «Стэмфорд Бридж», приняв «синих» на 10-м месте турнирной таблицы. Сейчас же «Челси», без сомнений, является одной из сильнейших команд Европы и мира.

Напомним, что гвоздем программы станет вручение «Золотого мяча», на который претендуют форвард «ПСЖ» Лионель Месси и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.