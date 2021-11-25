11 клубов гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

На этой неделе прошли матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. По их итогам стали известны команды, которые гарантировали себе выход в стадию плей-офф турнира.

Перед этим туром уже были известны несколько участников 1/8 финала соревнований. Это «Аякс» (Голландия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия) и «Ювентус» (Италия).

После пятого тура к счастливчикам присоединились: «МЮ», «Челси», «Манчестер Сити» (все – Англия), «Интер» (Италия), «Реал» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

Петербургский «Зенит» занял третье место в своей группе и выступит в Лиге Европы.

Матчи последнего тура состоятся 7-8 декабря.