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Лига чемпионов

​Месси – лучший игрок 2021 года по версии Goal

17 Ноября 2021 • 17:43 Комментировать

Авторитетный портал Goal выбрал лучших футболистов 2021 календарного года. В результате опроса болельщиков первое место занял нападающий Лионель Месси, который летом сменил «Барселону» на «ПСЖ». Незадолго до перехода Месси выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки.

На втором месте оказался Криштиану Роналду, который летом тоже сменил клуб, перебравшись из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Тройку замкнул форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

В топ-10 входят Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Карим Бензема, Н’Голо Канте, Кевин де Брёйне и Неймар.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Роберт Левандовски
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