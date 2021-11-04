​Роналду и Левандовски попали в номинацию на звание лучшего игрока 4-го тура Лиги чемпионов

Во вторник и среду проходили матчи четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов. По их итогу УЕФА назвал имена четверых футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в турнире.

В номинацию попали форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (дубль в матче с «Зенитом»), нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (хет-трик в матче с «Бенфикой»), форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (дубль в матче с «Аталантой») и полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш (дубль в матче с «Бешикташем»).

Лучший игрок недели в Лиге чемпионов будет объявлен на днях.

Напомним, что четыре команды уже пробились в плей-офф Лиги чемпионов.