​4 клуба уже в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник и среду проходили матчи четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов. По их итогу определились имена четырёх участников 1/8 финала турнира. Билеты в плей-офф за собой застолбили «Ювентус», «Бавария», «Аякс» и «Ливерпуль». При этом мерсисайдцы гарантировали себе первое место в квартете, что в теории даёт более удобного соперника при жеребьёвке и точно даёт проведение ответного поединка на своём поле.

Пятый тур группового этапа сильнейшего клубного турнира континента пройдут через три недели – 23 и 24 ноября. Наверняка по итогам следующего игрового дня список участников плей-офф Лиги чемпионов пополнится.