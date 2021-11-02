«Вольфсбург» обыграл «Ред Булл Зальцбург» и запутал таблицу в группе

Во вторник прошли первые матчи четвёртого тура Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» приехал к «Вольфсбургу» в статусе лидера группы и отметился отличными контратаками. Уже на первых минутах австрийцы могли забивать дважды, но отличился соперник, это Ридле Баку забил дебютный гол в турнире, замкнув дальнюю штангу. Счет сравнялся после удара со штрафного Максимилиана Вебера. На очередные быстрые выпады гостей «волки» ответили индивидуальными действиями, на 60-й минуте Лукас Нмеча снова вывел их вперед - 2:1.
У «Вольфсбурга» 5 очков и второе место, у его соперника 7 очков.
Протокол игры
|(1:0) Баку Ридле 4'
|30' Вебер Максимилиан (1:1)
|(2:1) Нмеча Лукас 60'
Кастельс Коэн • Лакруа Максанс • Гилавоги Жошуа • Брукс Джон • 70'Баку Ридле • Вранкс Астер 82' ( Мбабу Кевин ( 82') • Арнольд Максимилиан • Отавио Пауло 73' ( Руссийон Жером ( 73') • Нмеча Лукас • Вегхорст Ваут 28' 63' ( Лукебакио Доди ( 63') • Герардт Янник 73' ( Штеффен Ренато ( 73')
Запасные: Гинчек Даниэль • Перван Павао • Нмеча Феликс • Филипп Максимилиан • Ван де Вен Микки
Кён Филипп • Кристенсен Расмус • Онгене Жером 77' ( Адаму Чуквубике ( 77') • Вебер Максимилиан • Ульмер Андреас • Зайвальд Николас • Камара Мохамед VII • Шушич Лука 77' ( Соле Умар ( 77') • Ааронсон Бренден • Окафор Ноа • Адейеми Карим 63' ( Сеско Бенджамин ( 63')
Запасные: Людевиг Килиан • Дьямбу Мамади • Бернардо Фернандес • Кьергаард Мауриц • Мантл Нико • Вальке Александр • Бернед Антуан • Гиндо Дауда
02 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).