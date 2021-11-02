«Вольфсбург» обыграл «Ред Булл Зальцбург» и запутал таблицу в группе

Во вторник прошли первые матчи четвёртого тура Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» приехал к «Вольфсбургу» в статусе лидера группы и отметился отличными контратаками. Уже на первых минутах австрийцы могли забивать дважды, но отличился соперник, это Ридле Баку забил дебютный гол в турнире, замкнув дальнюю штангу. Счет сравнялся после удара со штрафного Максимилиана Вебера. На очередные быстрые выпады гостей «волки» ответили индивидуальными действиями, на 60-й минуте Лукас Нмеча снова вывел их вперед - 2:1.

У «Вольфсбурга» 5 очков и второе место, у его соперника 7 очков.