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Лига чемпионов

Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

21 Октября 2021 • 08:50 Комментировать

На этой неделе состоялись поединки третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022. По итогам этих матчей была сформирована четверка игроков, претендующих на звание лучшего футболиста.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, за индивидуальную награду поспорят: Ноа Окафор («Зальцбург»), Дейли Блинд («Аякс»), Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Себастьян Коатес («Спортинг»).

Победитель в номинации определится по итогам голосования, которое проводится на официальном сайте УЕФА. Перейдя по ссылке, вы может отдать свой голос за одного из номинантов.

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Евро-Футбол.Ру,
Себастьян Коатес Дейли Блинд Алиссон Бекер Ноа Окафорд
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