Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

На этой неделе состоялись поединки третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022. По итогам этих матчей была сформирована четверка игроков, претендующих на звание лучшего футболиста.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, за индивидуальную награду поспорят: Ноа Окафор («Зальцбург»), Дейли Блинд («Аякс»), Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Себастьян Коатес («Спортинг»).

Победитель в номинации определится по итогам голосования, которое проводится на официальном сайте УЕФА. Перейдя по ссылке, вы может отдать свой голос за одного из номинантов.