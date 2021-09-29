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Лига чемпионов

«Зальцбург» сильнее «Лилля», «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вольфсбургом»

29 Сентября 2021 • 23:58 Комментировать
Вольфсбург
1:1
Севилья
окончен

В группе G Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» разобрался с лучшей командой Франции, «Лиллем». Карим Адейеми продолжил зарабатывать 11-метровые и реализовал оба шанса. Бурак Йилмаз вернул интригу в матч, но в оставшиеся полчаса гости не смогли отыграться. Австрийцы победили 2:1.

В параллельной игре сражались «Вольфсбург» и «Севилья». Ренато Штеффен на 48-й минуте вывел хозяев вперед, а испанцы спаслись лишь на последних минутах, Иван Ракитич не промахнулся с пенальти - 1:1.

Протокол игры  
Вольфсбург 1:1 Севилья
(1:0) Штеффен Ренато 48'    
    87' Ракитич Иван (1:1)
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   50'   62' (Нмеча Лукас (   62') Лакруа Максанс   2' Борнаув Себастьян Руссийон Жером Гилавоги Жошуа   79'   86' Арнольд Максимилиан Баку Ридле Лукебакио Доди Штеффен Ренато   16'   74' (Вальдшмидт Лука (   74') Вегхорст Ваут   86'
Запасные: Гинчек Даниэль Вранкс Астер Перван Павао Нмеча Феликс Филипп Максимилиан Герардт Янник Клингер Никлас Ван де Вен Микки
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Акунья Маркос   46' (Рекик Карим (   46'   82') Хордан Хоан   70' (Ромеро Иван (   70') Фернандо Режес Гомес Алехандро Сусо Хесус   25'   53' (Ракитич Иван (   53') Мир Рафа   45'   53' (Ламела Эрик (   53') Окампос Лукас   74' (Мунир Эль-Хаддади (   74')
Запасные: Оскар Родригес Дмитрович Марко Монтьель Гонсало Торрес Оливер Делани Томас Аугустинссон Людвиг Пастор Альфонсо
29 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

Протокол игры  
Вольфсбург 1:1 Севилья
(1:0) Штеффен Ренато 48'    
    87' Ракитич Иван (1:1)
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   50'   62' (Нмеча Лукас (   62') Лакруа Максанс   2' Борнаув Себастьян Руссийон Жером Гилавоги Жошуа   79'   86' Арнольд Максимилиан Баку Ридле Лукебакио Доди Штеффен Ренато   16'   74' (Вальдшмидт Лука (   74') Вегхорст Ваут   86'
Запасные: Гинчек Даниэль Вранкс Астер Перван Павао Нмеча Феликс Филипп Максимилиан Герардт Янник Клингер Никлас Ван де Вен Микки
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Акунья Маркос   46' (Рекик Карим (   46'   82') Хордан Хоан   70' (Ромеро Иван (   70') Фернандо Режес Гомес Алехандро Сусо Хесус   25'   53' (Ракитич Иван (   53') Мир Рафа   45'   53' (Ламела Эрик (   53') Окампос Лукас   74' (Мунир Эль-Хаддади (   74')
Запасные: Оскар Родригес Дмитрович Марко Монтьель Гонсало Торрес Оливер Делани Томас Аугустинссон Людвиг Пастор Альфонсо
29 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Лилль Севилья Ред Булл Зальцбург
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окончен Зенит 4:0 Мальмё
окончен Аталанта 1:0 Янг Бойз
окончен Вольфсбург 1:1 Севилья
окончен Бавария 5:0 Динамо Киев
окончен Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль
окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
окончен Ювентус 1:0 Челси
окончен Бенфика 3:0 Барселона
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