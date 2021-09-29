«Зальцбург» сильнее «Лилля», «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вольфсбургом»

В группе G Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» разобрался с лучшей командой Франции, «Лиллем». Карим Адейеми продолжил зарабатывать 11-метровые и реализовал оба шанса. Бурак Йилмаз вернул интригу в матч, но в оставшиеся полчаса гости не смогли отыграться. Австрийцы победили 2:1.
В параллельной игре сражались «Вольфсбург» и «Севилья». Ренато Штеффен на 48-й минуте вывел хозяев вперед, а испанцы спаслись лишь на последних минутах, Иван Ракитич не промахнулся с пенальти - 1:1.
Протокол игры
|Вольфсбург
|1:1
|Севилья
|(1:0) Штеффен Ренато 48'
|87' Ракитич Иван (1:1)
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин 50' 62' ( Нмеча Лукас ( 62') • Лакруа Максанс • 2'Борнаув Себастьян • Руссийон Жером • Гилавоги Жошуа 79' • 86'Арнольд Максимилиан • Баку Ридле • Лукебакио Доди • Штеффен Ренато 16' 74' ( Вальдшмидт Лука ( 74') • Вегхорст Ваут 86'
Запасные: Гинчек Даниэль • Вранкс Астер • Перван Павао • Нмеча Феликс • Филипп Максимилиан • Герардт Янник • Клингер Никлас • Ван де Вен Микки
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос 46' ( Рекик Карим ( 46' ) • 82'Хордан Хоан 70' ( Ромеро Иван ( 70') • Фернандо Режес • Гомес Алехандро • Сусо Хесус 25' 53' ( Ракитич Иван ( 53') • Мир Рафа 45' 53' ( Ламела Эрик ( 53') • Окампос Лукас 74' ( Мунир Эль-Хаддади ( 74')
Запасные: Оскар Родригес • Дмитрович Марко • Монтьель Гонсало • Торрес Оливер • Делани Томас • Аугустинссон Людвиг • Пастор Альфонсо
29 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|Вольфсбург
|1:1
|Севилья
|(1:0) Штеффен Ренато 48'
|87' Ракитич Иван (1:1)
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин 50' 62' ( Нмеча Лукас ( 62') • Лакруа Максанс • 2'Борнаув Себастьян • Руссийон Жером • Гилавоги Жошуа 79' • 86'Арнольд Максимилиан • Баку Ридле • Лукебакио Доди • Штеффен Ренато 16' 74' ( Вальдшмидт Лука ( 74') • Вегхорст Ваут 86'
Запасные: Гинчек Даниэль • Вранкс Астер • Перван Павао • Нмеча Феликс • Филипп Максимилиан • Герардт Янник • Клингер Никлас • Ван де Вен Микки
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос 46' ( Рекик Карим ( 46' ) • 82'Хордан Хоан 70' ( Ромеро Иван ( 70') • Фернандо Режес • Гомес Алехандро • Сусо Хесус 25' 53' ( Ракитич Иван ( 53') • Мир Рафа 45' 53' ( Ламела Эрик ( 53') • Окампос Лукас 74' ( Мунир Эль-Хаддади ( 74')
Запасные: Оскар Родригес • Дмитрович Марко • Монтьель Гонсало • Торрес Оливер • Делани Томас • Аугустинссон Людвиг • Пастор Альфонсо
29 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).