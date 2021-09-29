«Зальцбург» сильнее «Лилля», «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вольфсбургом»

В группе G Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» разобрался с лучшей командой Франции, «Лиллем». Карим Адейеми продолжил зарабатывать 11-метровые и реализовал оба шанса. Бурак Йилмаз вернул интригу в матч, но в оставшиеся полчаса гости не смогли отыграться. Австрийцы победили 2:1.

В параллельной игре сражались «Вольфсбург» и «Севилья». Ренато Штеффен на 48-й минуте вывел хозяев вперед, а испанцы спаслись лишь на последних минутах, Иван Ракитич не промахнулся с пенальти - 1:1.