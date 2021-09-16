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Лига чемпионов

Алле – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

16 Сентября 2021 • 17:51 Комментировать

Пресс-служба УЕФА сообщила, что нападающий «Аякса» Себастьян Алле признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов. Форвард стал героем матча против «Спортинга», отличившись в воротах соперника четырьмя забитыми голами.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингхем, а третья строчка досталась Роберту Левандовски из «Баварии». Примечательно, что в тройку не попал Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг», который сумел стать автором хет-трика в игре против «Манчестер Сити».

Также напомним, что Аллле – первый футболист в истории Лиги чемпионов, кто сумел отметиться покером в своем дебютном поединке в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Себастьян Алле
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