Алле – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила, что нападающий «Аякса» Себастьян Алле признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов. Форвард стал героем матча против «Спортинга», отличившись в воротах соперника четырьмя забитыми голами.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингхем, а третья строчка досталась Роберту Левандовски из «Баварии». Примечательно, что в тройку не попал Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг», который сумел стать автором хет-трика в игре против «Манчестер Сити».

Также напомним, что Аллле – первый футболист в истории Лиги чемпионов, кто сумел отметиться покером в своем дебютном поединке в турнире.