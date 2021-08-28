Кузяев расстроен, что не сыграет против Роналду

Полузащитник «Зенита» Далар Кузяев высказался касаемо перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

36-летний португальский форвард накануне взорвал информационное пространство, вернувшись в свой бывший клуб. Этот трансфер случился сразу же после церемонии жеребьёвки Лиги чемпионов, по итогам которой чемпион РПЛ попал в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».

«Группа хорошая, она мне понравилась. Будет здорово сыграть против действующего чемпиона и против «Ювентуса». Топ-клубы», - цитирует Кузяева «Спорт-Экспресс».

В то же время игрок «Зенита» выразил сожаление, что именитый португалец не приедет в Санкт-Петербург: «Хотелось сыграть против Роналду. Обидно, что он ушёл».