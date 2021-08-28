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Лига чемпионов

​Гладбахская «Боруссия» обиделась на «Реал», «Интер» и «Шахтёр»

28 Августа 2021 • 00:41 Комментировать

Жеребьёвка Лиги чемпионов подарила одну группу, которая на 75% совпадает с группой из прошлого розыгрыша турнира. Речь о квартете с «Реалом», «Интером» и «Шахтёром». Только в прошлом сезоне в нём была мёнхенгладбахская «Боруссия», а теперь – сенсационный дебютант в лице «Шерифа».  

Пресс-служба «Боруссии» в шутку выразила свою обиду, написав в «Твиттере»: «Нас не пригласили на воссоединение группы D».

«Ничего личного, парни! Уверяем!», - ответила пресс-служба «Интера».

В комментариях можно заметить много шуток. Среди прочего, один болельщик «Боруссии» написал: «Нас арестовал «Шериф».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Шериф Шахтёр Донецк Боруссия Мёнхенгладбах
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