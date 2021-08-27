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Лига чемпионов

​Опубликован календарь «Зенита» в Лиге чемпионов

27 Августа 2021 • 23:16 Комментировать

Более суток прошло с момента завершения жеребьёвки Лиги чемпионов, и только теперь стал известен календарь «Зенита» на групповой стадии этого турнира.

Первый матч «Зенит» будет проводить во вторник, 14 сентября. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Челси» на поле соперника.

Во втором туре «Зенит» примет «Мальмё» 29 сентября. Далее чемпионов России ждёт два поединка против «Ювентуса» - 20 октября дома и 2 ноября на выезде.

В пятом туре «Зенит» съездит в гости к «Мальмё» 23 ноября. Заключительный матч «сине-бело-голубые» проведут 8 декабря, когда они примут «Челси».  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Зенит Мальмё
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