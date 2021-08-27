Мюллер прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался касаемо доставшихся сильнейшему клубу Бундеслиги соперников в Лиге чемпионов.

Конкуренцию подопечным Юлиана Нагельсманна в группе Е составят «Барселона», «Бенфика» и киевское «Динамо».

«С нами в группе сыграют три команды с большой историей выступлений на европейской арене. Всем им известно, как играть в футбол», - приводит слова Томаса Мюллера пресс-служба УЕФА.

Ранее Мануэль Нойер предостерёг одноклубников от недооценки соперников, что выпали мюнхенцам.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» завершила выступление в Лиге чемпионов на этапе четвертьфинала, уступив «ПСЖ».