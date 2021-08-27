Президент махачкалинского «Легиона Динамо», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кирилллом Иванцовым прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для петербургского «Зенита».

- Будем откровенны: на этот раз «Зениту» на самом деле повезло с жеребьёвкой. В каком плане? Требовать положительного результата и выхода в плей-офф Лиги чемпионов из такой группы могут только самые отчаянные болельщики «Зенита». Груз ответственности, который давил на питерскую команду в последние годы, когда она попадала в более-менее проходимую группу, теперь довлеть над ней не будет. Единственное, будет давить результат матчей с «Мальмё». Зенитовцы обязаны бороться с такой командой за третье место.

Возможно, без давления «Зенит» сможет преподнести сюрприз и набрать какие-то очки против «Челси» и «Ювентуса». Но если учесть, что уровень «Зенита» и в целом российского футбола в последние годы падает, то о конкурентном соперничестве с такими клубами речи не идёт. Нам бы сейчас научиться быть конкурентоспособными против таких команд, как «Мальмё» и «Динамо» Загреб. Против клубов из стран, находящихся в таблице коэффициентов ниже первой десятки. Если вдруг «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, это будет сенсация и большая удача. Но я бы призвал болельщиков не обнадёживать себя, а надеяться на попадание в плей-офф Лиги Европы.