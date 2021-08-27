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Лига чемпионов

Лахиялов: «Зениту» на самом деле повезло с жеребьёвкой» эксклюзив

27 Августа 2021 • 09:10 Комментировать (2)

Президент махачкалинского «Легиона Динамо», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кирилллом Иванцовым прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для петербургского «Зенита».

- Будем откровенны: на этот раз «Зениту» на самом деле повезло с жеребьёвкой. В каком плане? Требовать положительного результата и выхода в плей-офф Лиги чемпионов из такой группы могут только самые отчаянные болельщики «Зенита». Груз ответственности, который давил на питерскую команду в последние годы, когда она попадала в более-менее проходимую группу, теперь довлеть над ней не будет. Единственное, будет давить результат матчей с «Мальмё». Зенитовцы обязаны бороться с такой командой за третье место.

Возможно, без давления «Зенит» сможет преподнести сюрприз и набрать какие-то очки против «Челси» и «Ювентуса». Но если учесть, что уровень «Зенита» и в целом российского футбола в последние годы падает, то о конкурентном соперничестве с такими клубами речи не идёт. Нам бы сейчас научиться быть конкурентоспособными против таких команд, как «Мальмё» и «Динамо» Загреб. Против клубов из стран, находящихся в таблице коэффициентов ниже первой десятки. Если вдруг «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, это будет сенсация и большая удача. Но я бы призвал болельщиков не обнадёживать себя, а надеяться на попадание в плей-офф Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лига Чемпионов Шамиль Лахиялов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Августа 2021 в 09:18
ну не стоит так сразу сливаться , мне Юве не выглядит уж такой непобедимой командой , Мальме напичканое датскими футболистами и датским тренером , которые сейчас находятся в тренде европейских чемпионатов думаю не слабее ни одной из этих команд , Челси опять же может ,, подарить ,, очки для питерцев , если будут давить остальных )) суть то не в том что бы выйти из группы )) А ДАЛЬШЕ ТО ЧТО ??)) вот куда нужно смотреть .
Don sangre
27 Августа 2021 в 09:29
А дальше ничего. Шиш с маслом. Нет у Зенита футболистов класса лиги чемпионов. Для РПЛ неплохой состав. Для Лиги Европы средне. Но не для Лиги чемпионов. Для этого надо игроков более высокого класса. И тренера.
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