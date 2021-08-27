​Ловрен дал комментарий о жеребьёвке Лиги чемпионов для «Зенита»

На групповой стадии Лиги чемпионов соперниками «Зенита» будут «Челси», «Ювентус» и «Мальмё». После победы над ЦСКА (1:0) в шестом туре Премьер-лиги России по поводу результата жеребьёвки высказался защитник питерцев Деян Ловрен.

«Хорошо. Хорошая группа. Сложная, но тем интереснее будет играть с топ-футболистами. Не могу дождаться», - сказал Ловрен.

«Кто самый сложный соперник? Оба – и «Челси», и «Ювентус». Но «Челси» является фаворитом. В прошлом году они доказали, что входят в число лучших команд. Сейчас они подписали одного из лучших форвардов в мире – Ромелу Лукаку. Посмотрим, что будет», - сказал Ловрен клубному ТВ «Зенита».

Первые матчи основного раунда Лиги чемпионов пройдут 13 и 14 сентября.