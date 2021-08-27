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Лига чемпионов

Бутрагеньо поделился мнением о группе «Реала» в Лиге чемпионов

27 Августа 2021 • 00:32 Комментировать

Вице-президент мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо, в прошлом представлявший команду в качестве футболиста, прокомментировал жребий, выпавший клубу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, «Реал», как и в прошлом розыгрыше, сразится с донецким «Шахтёром» и миланским «Интером», только на этот раз менхенгладбахскую «Боруссию» заменит тираспольский «Шериф», ставший первым молдавским клубом, добравшимся до группового раунда наиболее престижного клубного турнира.

«С двумя из трёх оппонентов мы уже встречались, и знаем, насколько трудно им противостоять. «Шериф» нужно поздравить, они приложили титанические усилия, чтобы оказаться здесь с нами», - сказал Бутрагеньо в интервью официальному телеканалу «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Шериф Шахтёр Донецк Эмилио Бутрагеньо
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