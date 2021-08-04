Ни одного футболиста из своей страны: Кто играет за чемпиона Молдовы в Лиге чемпионов

Чемпион Молдовы «Шериф» продолжает биться за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов. Во вторник клуб из Тирасполя в Белграде разошёлся миром с «Црвеной Звездой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о «Шерифе».

Не считая клубов из России и Украины, последним представителем так называемого постсоветского пространства в Лиге чемпионов остаётся чемпион Молдовы «Шериф». Во вторник клуб из Тирасполя гостил у «Црвены Звезды», и встреча в Белграде завершилась со счётом 1:1. Впереди «Шериф» ждёт ответная встреча на домашней арене. В случае успеха тираспольцы в следующем раунде сыграют с победителем пары «Динамо» (Загреб) – «Легия».

Самое потрясающее в истории «Шерифа» — это состав. В матче против «Црвены Звезды» в стартовом составе не вышло ни одного представителя Молдовы! Более того, из восьмерых запасных лишь трое представляли эту республику (при этом двое из них – это вратари). Добавляет пикантности тот факт, что у «Шерифа» при этом нет и легионеров с постсоветского пространства!

По составу «Шерифа» можно изучать географию. В Белграде с первых минут вышли ганец, два колумбийца, два грека, бразилец, перуанец, уроженец Тринидада и Тобаго, игрок из Люксембурга, малиец и гвинеец. В запасе с тремя молдаванами сидели словенец, бразилец, колумбиец, босниец и представитель Малави. Эх, нет на них Виталия Мутко с лимитом… Кстати, тренирует эту «сборную мира» украинец Юрий Вернидуб.

К матчу против «Црвены Звезды» «Шериф» успел провести четыре встречи в отборе в Лиге чемпионов – пройдя албанскую «Теуту» и армянский «Алашкерт». За эти четыре встречи на поле вышли два футболиста с паспортом Молдовы. Защитник Александр Белоусов успел появиться в компенсированное время в матче с «Теутой» при счёте 4:0.

И всё же надо признать, что один футболист, игравший за сборную Молдовы, был важной фигурой в тех матчах. Он оформил дубль в ворота «Теуты», а затем ещё забил по голу в каждом из поединков против «Алашкерта». Так что без него никуда. Зовут его Луваннор, а если полностью – Энрике Силва де Соуза Луваннор. У натурализованного бразильца есть четыре матча за сборную Молдовы (и даже два гола), но ни одного официального из них, так как ФИФА выявила нарушение в смене футбольного гражданства из-за отсутствия пяти лет проживания на территории новой страны и запретила ему выступать за национальную команду. Таким образом, Луваннор – бывший футболист сборной Молдовы, не имеющий права за неё выступать.

В общем, история, конечно, любопытная. «Шериф» борется за то, чтобы впервые в истории привезти Лигу чемпионов в Молдову, не имея при этом ни одного местного футболиста.

Андрей Центров