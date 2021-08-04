Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Лига чемпионов

Ни одного футболиста из своей страны: Кто играет за чемпиона Молдовы в Лиге чемпионов

04 Августа 2021 • 10:21 Комментировать
Црвена Звезда
1:1
Шериф
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Чемпион Молдовы «Шериф» продолжает биться за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов. Во вторник клуб из Тирасполя в Белграде разошёлся миром с «Црвеной Звездой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о «Шерифе».

Не считая клубов из России и Украины, последним представителем так называемого постсоветского пространства в Лиге чемпионов остаётся чемпион Молдовы «Шериф». Во вторник клуб из Тирасполя гостил у «Црвены Звезды», и встреча в Белграде завершилась со счётом 1:1. Впереди «Шериф» ждёт ответная встреча на домашней арене. В случае успеха тираспольцы в следующем раунде сыграют с победителем пары «Динамо» (Загреб) – «Легия».

Самое потрясающее в истории «Шерифа» — это состав. В матче против «Црвены Звезды» в стартовом составе не вышло ни одного представителя Молдовы! Более того, из восьмерых запасных лишь трое представляли эту республику (при этом двое из них – это вратари). Добавляет пикантности тот факт, что у «Шерифа» при этом нет и легионеров с постсоветского пространства!

По составу «Шерифа» можно изучать географию. В Белграде с первых минут вышли ганец, два колумбийца, два грека, бразилец, перуанец, уроженец Тринидада и Тобаго, игрок из Люксембурга, малиец и гвинеец. В запасе с тремя молдаванами сидели словенец, бразилец, колумбиец, босниец и представитель Малави. Эх, нет на них Виталия Мутко с лимитом… Кстати, тренирует эту «сборную мира» украинец Юрий Вернидуб.

К матчу против «Црвены Звезды» «Шериф» успел провести четыре встречи в отборе в Лиге чемпионов – пройдя албанскую «Теуту» и армянский «Алашкерт». За эти четыре встречи на поле вышли два футболиста с паспортом Молдовы. Защитник Александр Белоусов успел появиться в компенсированное время в матче с «Теутой» при счёте 4:0.

И всё же надо признать, что один футболист, игравший за сборную Молдовы, был важной фигурой в тех матчах. Он оформил дубль в ворота «Теуты», а затем ещё забил по голу в каждом из поединков против «Алашкерта». Так что без него никуда. Зовут его Луваннор, а если полностью – Энрике Силва де Соуза Луваннор. У натурализованного бразильца есть четыре матча за сборную Молдовы (и даже два гола), но ни одного официального из них, так как ФИФА выявила нарушение в смене футбольного гражданства из-за отсутствия пяти лет проживания на территории новой страны и запретила ему выступать за национальную команду. Таким образом, Луваннор – бывший футболист сборной Молдовы, не имеющий права за неё выступать.

В общем, история, конечно, любопытная. «Шериф» борется за то, чтобы впервые в истории привезти Лигу чемпионов в Молдову, не имея при этом ни одного местного футболиста.

Андрей Центров

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шериф
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
04.08  21:00 Динамо Загреб ... Легия
04.08  21:00 Ференцварош ... Славия Прага
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
09:21 · Лига чемпионов
Де Дзерби оценил старт «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов
08:39 · Лига чемпионов
Ковач: «Монако» выиграл матч и победил расизм»
02:04 · Лига чемпионов
Спартак - Бенфика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:49 · Лига чемпионов
Супруга владельца «Спартака» дала прогноз на матч против «Бенфики» 3
00:31 · Лига чемпионов
Смородская считает, что у «Спартака» даже в домашнем матче нет шансов против «Бенфики»
00:23 · Лига чемпионов
Как «Шахтёр» добыл волевую победу в матче с «Генком» - видео видео
00:22 · Лига чемпионов
«Орёл» «Бенфики» оказался в клетке «Спартака» 2 видео
00:09 · Лига чемпионов
Как Головин помог «Монако» обыграть «Спарту» - видео видео
00:01 · Лига чемпионов
Понсе: «С гимном Лиги чемпионов мало что может сравниться»
00:00 · Лига чемпионов
«Шериф» не проиграл «Црвене Звезде» на выезде
03 Августа
23:05 · Лига чемпионов
Головин прокомментировал победу над «Спартой»
23:01 · Лига чемпионов
ПСВ практически наверняка вышел на победителя пары «Спартак» - «Бенфика»
22:05 · Лига чемпионов
Полузащитник «Монако» подвергся расистским оскорблениям во время матча ЛЧ
21:35 · Лига чемпионов
«Бенфика» теряет одного из нападающих перед матчем со «Спартаком» 1
20:49 · Лига чемпионов
Головин «создал» первый гол «Монако» в Лиге чемпионов этого сезона молния
Все новости
Рекомендуем
 