«Нефтчи» не смог пройти «Олимпиакос», «Шериф» повторно обыграл «Алашкерт»

В среду проходят ответные матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. «Нефтчи» принимал «Олимпиакос» после поражения со счетом 0:1 и сегодня снова уступил с аналогичным результатом.

«Шериф» обыграл «Алашкерт» на выезде (1:0), а в ответном противостоянии, быстро пропустив, забил в ответ трижды - 3:1.