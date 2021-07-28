Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Лига чемпионов

«Нефтчи» не смог пройти «Олимпиакос», «Шериф» повторно обыграл «Алашкерт»

28 Июля 2021 • 22:34 Комментировать
Нефтчи
0:1
Олимпиакос
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

В среду проходят ответные матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. «Нефтчи» принимал «Олимпиакос» после поражения со счетом 0:1 и сегодня снова уступил с аналогичным результатом.

«Шериф» обыграл «Алашкерт» на выезде (1:0), а в ответном противостоянии, быстро пропустив, забил в ответ трижды - 3:1.

Протокол игры  
Нефтчи 0:1 Олимпиакос
    15' Масурас Гиоргос (0:1)
Мамедов Агиль Булудов Омар   31' (Аббасов Мирабдулла (   31' Мурадбайли Фахмин   82') Мбодж Мамаду Станкович Воислав Баск Ромен Кане Мамаду Аррамиш Махмудов Эмин Бугрен Сабир   82' (Ализада Асим (   82') Лаваль Юсуф   82' (Наджафов Хаял (   82') Колли Сесар   65' (Зюльфюгарлы Исмайыл (   65')
Запасные: Асгаров Вусал Башту Угу Ибрагимов Кямран Заманов Эмин
Цолакис Костас Лала Кенни Семеду Рубен Маркович Светозар Ба Уссейну Сиссе Пап Абу Вальбуэна Матьё   76' (Ранджелович Лазар (   76') Сурлис Василиос Малонг Кунде Масурас Гиоргос   82' (Врусаи Мариус (   82') Хассан Ахмед   86' (Эль-Араби Юссеф (   86')
Запасные: Чумич Никола Караргирис Илиас Николис Никитас Лиацос Христос Вацлик Томаш Пападопулос Авраам
28 июля. Стадион "Бакселл Арена" (Баку).
Протокол игры  
Шериф 3:1 Алашкерт
    10' Глишич Александар (0:1)
(1:1) Дуланто Густаво 15'    
(2:1) Энрике Луваннор 23'    
(3:1) Тилль Себастьян 87'    
Атанасиадис Гиоргос Кристиано   90' Дуланто Густаво Арболеда Данило Джульен Кестон Аддо Эдмонд Тилль Себастьян   90' (Раделич Степан (   90') Банда Петер   60' (Hansel Zapata (   60') Траоре Адама VII Энрике Луваннор   90' (Бизяк Ловро (   90') Кастаньеда Франк   67'   82' (Даго Надре (   82')
Запасные: Янсане Момо Белоусов Александр Пащенко Александр
Чанчаревич Огньен Кадио Дидье Восканян Тарон Камета Тьяго Давидян Давид   68' (Папикян Агван (   68') Григорян Артак Овсепян Румян   46' (Джеймс (   46') Едигарян Артак   78' (Танков Никита (   78') Хурцидзе Давид Глишич Александар   59' (Jose Embalo (   59') Михайлович Бранко   46' (Безекур Винсент (   46')
Запасные: Юрченко Давид Агекян Григор Болевич Деян Батиста Вангу Крючков Владислав
28 июля. Стадион "Sheriff Stadium - Small Arena".
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Шериф Нефтчи Алашкерт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Нефтчи 0:1 Олимпиакос 3.9 3.5 1.98
окончен Шериф 3:1 Алашкерт
окончен ЧФР Клуж 2:0 Линкольн
Идет 105 минута Митьюлланд 2:1 Селтик
окончен Галатасарай 1:2 ПСВ 3 3.95 2.18
окончен Лудогорец 3:1 Мура
Идет 81 минута Янг Бойз 3:2 Слован Братислава
Идет 64 минута Спарта Прага 1:0 Рапид Вена 1.98 3.9 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Июля
22:34 · Лига чемпионов
«Нефтчи» не смог пройти «Олимпиакос», «Шериф» повторно обыграл «Алашкерт»
27 Июля
20:50 · Лига чемпионов
«Спартак» и «Бенфику» рассудит испанская бригада арбитров
19:28 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Шериф» - «Алашкерт»: ставки на матч БК Pinnacle
19:25 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Црвена Звезда» - «Кайрат» Алматы: ставки на матч БК Pinnacle
19:22 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Мидтьюлланд» - «Селтик»: ставки на матч БК Pinnacle
19:19 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Галатасарай» - ПСВ: ставки на матч БК Pinnacle
11:34 · Чемпионат Европы 2020
Роберто Карлос: «Жоржиньо даёт результат»
26 Июля
20:31 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Флора» - «Легия»»: ставки на матч БК Pinnacle
20:28 · Лига чемпионов
Прогноз на матч ХИК - «Мальме»: ставки на матч БК Pinnacle
21 Июля
18:25 · Лига чемпионов
Деменко: «Спартаку» будет, конечно, тяжело, но и «Бенфике» будет непросто» 1 эксклюзив
13:17 · Лига чемпионов
Газзаев оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику» 1
20 Июля
18:23 · Лига чемпионов
Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой» 1
17:11 · Россия. Премьер-лига
Стала известна дата первого матча между «Спартаком» и «Бенфикой» 9
10:53 · Лига чемпионов
Романцев оценил шансы «Спартака» в противостоянии с «Бенфикой» 1
10:12 · Лига чемпионов
Гаврилов: «Спартаку» нечего ловить с «Бенфикой», разный уровень футбола» 5
Все новости