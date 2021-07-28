«Нефтчи» не смог пройти «Олимпиакос», «Шериф» повторно обыграл «Алашкерт»

В среду проходят ответные матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. «Нефтчи» принимал «Олимпиакос» после поражения со счетом 0:1 и сегодня снова уступил с аналогичным результатом.
«Шериф» обыграл «Алашкерт» на выезде (1:0), а в ответном противостоянии, быстро пропустив, забил в ответ трижды - 3:1.
Протокол игры
|Нефтчи
|0:1
|Олимпиакос
|15' Масурас Гиоргос (0:1)
Мамедов Агиль • Булудов Омар 31' ( Аббасов Мирабдулла ( 31' • Мурадбайли Фахмин 82') • Мбодж Мамаду • Станкович Воислав • Баск Ромен • Кане Мамаду • Аррамиш • Махмудов Эмин • Бугрен Сабир 82' ( Ализада Асим ( 82') • Лаваль Юсуф 82' ( Наджафов Хаял ( 82') • Колли Сесар 65' ( Зюльфюгарлы Исмайыл ( 65')
Запасные: Асгаров Вусал • Башту Угу • Ибрагимов Кямран • Заманов Эмин
Цолакис Костас • Лала Кенни • Семеду Рубен • Маркович Светозар • Ба Уссейну • Сиссе Пап Абу • Вальбуэна Матьё 76' ( Ранджелович Лазар ( 76') • Сурлис Василиос • Малонг Кунде • Масурас Гиоргос 82' ( Врусаи Мариус ( 82') • Хассан Ахмед 86' ( Эль-Араби Юссеф ( 86')
Запасные: Чумич Никола • Караргирис Илиас • Николис Никитас • Лиацос Христос • Вацлик Томаш • Пападопулос Авраам
28 июля. Стадион "Бакселл Арена" (Баку).
Протокол игры
|10' Глишич Александар (0:1)
|(1:1) Дуланто Густаво 15'
|(2:1) Энрике Луваннор 23'
|(3:1) Тилль Себастьян 87'
Атанасиадис Гиоргос • Кристиано • 90'Дуланто Густаво • Арболеда Данило • Джульен Кестон • Аддо Эдмонд • Тилль Себастьян 90' ( Раделич Степан ( 90') • Банда Петер 60' ( Hansel Zapata ( 60') • Траоре Адама VII • Энрике Луваннор 90' ( Бизяк Ловро ( 90') • Кастаньеда Франк 67' 82' ( Даго Надре ( 82')
Запасные: Янсане Момо • Белоусов Александр • Пащенко Александр
Чанчаревич Огньен • Кадио Дидье • Восканян Тарон • Камета Тьяго • Давидян Давид 68' ( Папикян Агван ( 68') • Григорян Артак • Овсепян Румян 46' ( Джеймс ( 46') • Едигарян Артак 78' ( Танков Никита ( 78') • Хурцидзе Давид • Глишич Александар 59' ( Jose Embalo ( 59') • Михайлович Бранко 46' ( Безекур Винсент ( 46')
Запасные: Юрченко Давид • Агекян Григор • Болевич Деян • Батиста Вангу • Крючков Владислав
28 июля. Стадион "Sheriff Stadium - Small Arena".