«Спартак» не будет проводить матчи еврокубков в «Лужниках»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда не будет проводить матчи еврокубков на «Лужниках».

«Проведение матчей в «Лужниках» исключено. Зачем отдавать доходы? Нужно же платить аренду. Стадион не принесет больше денег», - приводит слова руководителя РИА Новости.

Напомним, что домашним стадионом «красно-белых» является «Открытие Арена». По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «красно-белые» финишировали на втором месте.

Сегодня, 19 июля, состоится жеребьевка отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/2022. В соперники москвичам могут достаться «Бенфика», «Монако» или победитель пары «Селтик» - «Мидтьюлланд».