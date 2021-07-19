«Спартак» не будет проводить матчи еврокубков в «Лужниках»

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19 Июля 2021, 11:34,
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда не будет проводить матчи еврокубков на «Лужниках».
«Проведение матчей в «Лужниках» исключено. Зачем отдавать доходы? Нужно же платить аренду. Стадион не принесет больше денег», - приводит слова руководителя РИА Новости.
Напомним, что домашним стадионом «красно-белых» является «Открытие Арена». По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «красно-белые» финишировали на втором месте.
Сегодня, 19 июля, состоится жеребьевка отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/2022. В соперники москвичам могут достаться «Бенфика», «Монако» или победитель пары «Селтик» - «Мидтьюлланд».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Лужники
Корона - не бро...
ЦСКА в 2018 феерично заполнил Лужники на все 3 матча на 100%.
В этот раз даже я бы на Спартак сходил, попади он на кого-нибудь культового. Попади он вообще в группу для начала.
Главное, чтобы их было больше двух.)))