Двое арбитров из России назначены на еврокубковые матчи

УЕФА обнародовал решения о судейских назначениях на ближайшие еврокубковые матчи. На неделе будут работать и рефери из России. Так, Виталий Мешков будет судить игру квалификации Лиги чемпионов «Легия» - «Флора», которая пройдёт в Варшаве 21 июля.

Ещё один судья из России Алексей Матюнин отработает на игре квалификации Лиги конференций между командами «Эльфсборг» и «Милсами». Этот поединок пройдёт 22 июля в Швеции.

Напомним, что Лига конференций является третьим клубным турниром УЕФА. Этот турнир запустился с сезона 2021/2022.