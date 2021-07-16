Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году

Состоялась рокировка в местах проведения финалов Лиги чемпионов. Как известно, финальный матч наиболее престижного клубного турнира 2023 года должен был состояться в Мюнхене (Германия). Однако сегодня стало известно об изменении города-хозяина поединка: им станет турецкий Стамбул, который годами ранее дважды лишался права принять главный матч футбольного клубного евросезона.

В 2022 году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург, а в 2024 – Лондон.

В 2021 году финал турнира принимал португальский город Порту, а в 2020 - главный матч чемпионской лиги прошел в Лиссабоне. Таким образом, финал дважды подряд принимала Португалия.