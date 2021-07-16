Лига чемпионов 2020-2021
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Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году

16 Июля 2021, 20:37,

Состоялась рокировка в местах проведения финалов Лиги чемпионов. Как известно, финальный матч наиболее престижного клубного турнира 2023 года должен был состояться в Мюнхене (Германия). Однако сегодня стало известно об изменении города-хозяина поединка: им станет турецкий Стамбул, который годами ранее дважды лишался права принять главный матч футбольного клубного евросезона.

В 2022 году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург, а в 2024 – Лондон.

В 2021 году финал турнира принимал португальский город Порту, а в 2020 - главный матч чемпионской лиги прошел в Лиссабоне. Таким образом, финал дважды подряд принимала Португалия.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Лига Чемпионов, еврокубки
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