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​Скалони: «После финала Лиги чемпионов 2005 года я звонил в интернет-компанию, просил удалить моё электронное письмо Креспо»

14 Июля 2021, 19:53,

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал интересную историю, связанную с финалом Лиги чемпионов 2005 года. Тогда «Милан» с Эрнаном Креспо в составе после первого тайма обыгрывал «Ливерпуль» со счётом 3:0, но трофей в итоге достался мерсисайдцам.

«Я начинал смотреть финал Лиги чемпионов со своим братом. После первого тайма счёт был 3:0, и я написал Эрнану Креспо электронное письмо с текстом: «Ты это заслужил». После этого я пошёл в кино. Затем я узнал, что «Ливерпуль» выиграл финал. Я даже звонил в свою интернет-компанию и просил помочь удалить моё письмо. Но это было бесполезно», - рассказал Скалони в эфире ESPN.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Эрнан Креспо, Лионель Скалони
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