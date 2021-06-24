​Губерниев отреагировал на отмену правила выездного гола

УЕФА принял решение отменить правило выездного гола со следующего сезона. Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике такое решение УЕФА посредством своего канала в «Телеграме».

«Торжество футбольной бюрократии, которая имитирует работу в комитетах УЕФА!» - так оценил Губерниев отмену правила.

Губерниев привёл в пример правило «золотого» гола, после отмены которого желания атаковать в дополнительное время у команд не добавилось. Во всяком случае, именно так считает Губерниев.

«Так будет и на этот раз! Оборона и скучный футбол!» - написал Губерниев.