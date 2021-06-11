​Чеферин сравнил «Барселону», «Реал» и «Ювентус» с прогульщиками

Глава УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался по поводу проекта Суперлиги, который продолжают поддерживать три клуба – «Барселона», «Реал» и «Ювентус». На днях УЕФА приостановил дисциплинарное производство в отношении этой тройки клубов.

«Я просто скажу, что правосудие иногда бывает медленным, но оно всегда наступает. Я не участвовал в дисциплинарном деле, но, как я понимаю, это не окончательный пункт. Сначала проясним юридические вещи, а потом пойдём дальше.

Иногда мне кажется, что эти три клуба похожи на детей, которые на время прогуливают школу. Их не приглашают на день рождения, а потом они пытаются позвонить в полицию», - сказал Чеферин в интервью RAI Sport.