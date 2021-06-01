Президент УЕФА: «Барселона», «Реал» и «Ювентус» подали запрос на участие в Лиге чемпионов»

Глава УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался о позиции каталонской «Барселоны», туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала». Эти клубы до сих пор не объявили о выходе из Суперлиги Европы.

«Уже всем понятно, что Суперлига провалилась. Однако эти три клуба продолжают твердить, что проект жив. При этом они отправили запросы на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Они хотят судиться с нами. Лучше бы их руководство потратило эти деньги на развитие футбола», - приводит слова руководителя The Telegraph.

Изначально Суперлигу организовали 12 европейских топ-клубов. Однако спустя пару дней девять участников покинули проект.