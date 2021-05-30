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​«Манчестер Сити» в финале ЛЧ наиграл только на полгола – худший результат сезона

30 Мая 2021, 10:25,

В Twitter аккаунте The xG Philosophy регулярно появляются интересные статистические данные. Речь идёт о показателе xG – модели ожидаемых голов. Проще говоря, это то количество голов, на которое наиграла команда.

«Манчестер Сити» в финале набрал только 0,52 xG. По данным источника, это худший результат команды Хосепа Гвардиолы в завершившемся сезоне. Показатель «Челси» - 1,59.

Напомним, в финальной битве Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол ближе к завершению первого тайма на свой счёт записал Кай Хаверц, реализовавший выход один на один.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
30 Мая 2021, 10:32

Показатель Челси 1,59 как они считают синие наиграли на все 3 гола по хG...

0
Манчестерский Иппатий
30 Мая 2021, 12:21

Предположим их логика такова: дробных голов не бывает, поэтому принимаем .52 за один гол. Тогда у Челси 1.57:.52 - 3 с округлением...

1
Misha_diablo_football
30 Мая 2021, 14:10

тогда Челси выиграл у Сити со счетом 3:1 по расчетам xG...

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