​«Манчестер Сити» в финале ЛЧ наиграл только на полгола – худший результат сезона

В Twitter аккаунте The xG Philosophy регулярно появляются интересные статистические данные. Речь идёт о показателе xG – модели ожидаемых голов. Проще говоря, это то количество голов, на которое наиграла команда.

«Манчестер Сити» в финале набрал только 0,52 xG. По данным источника, это худший результат команды Хосепа Гвардиолы в завершившемся сезоне. Показатель «Челси» - 1,59.

Напомним, в финальной битве Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол ближе к завершению первого тайма на свой счёт записал Кай Хаверц, реализовавший выход один на один.