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​Топ-лиги Европы могут сократить до 18 клубов

07 Мая 2021, 15:44,

Топовые лиги Европы могут быть сокращены с 20 до 18 клубов. Об этом на своих страницах сообщает La Repubblica.

Мысли о возможном сокращении числа команд в топовых европейских чемпионатах связаны с изменением формата Лиги чемпионов. Групповой этап с сезона 2024/2025 будет заменён единой лигой с 10 игровыми днями на основной стадии. Учитывая увеличение количества игр Лиги чемпионов, национальным лигам придётся как-то адаптироваться.

Если взять топ-5 европейских чемпионатов, то по 20 клубов выступает в английской Премьер-лиге, испанской Примере, итальянской Серии А и французской Лиге 1. В немецкой Бундеслиге соревнуются 18 клубов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Серия А, Апл, Бундеслига, Лига 1, Примера
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