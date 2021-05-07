​Топ-лиги Европы могут сократить до 18 клубов

Топовые лиги Европы могут быть сокращены с 20 до 18 клубов. Об этом на своих страницах сообщает La Repubblica.

Мысли о возможном сокращении числа команд в топовых европейских чемпионатах связаны с изменением формата Лиги чемпионов. Групповой этап с сезона 2024/2025 будет заменён единой лигой с 10 игровыми днями на основной стадии. Учитывая увеличение количества игр Лиги чемпионов, национальным лигам придётся как-то адаптироваться.

Если взять топ-5 европейских чемпионатов, то по 20 клубов выступает в английской Премьер-лиге, испанской Примере, итальянской Серии А и французской Лиге 1. В немецкой Бундеслиге соревнуются 18 клубов.