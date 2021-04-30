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Боруц стал самым возрастным чемпионом Польши

30 Апреля 2021, 20:34,

В среду «Легия» стала чемпионом Польши, а её вратарь Артур Боруц - самым возрастным игроком, который получил золотую медаль. Его возраст - 41 год и 67 дней. Это второй чемпионский титул «Короля Артура» в польской лиге, первый был в далеком 2002 году. На родине Боруц играл в «Погони», «Легии» и «Дольцане», после чего уехал покорять Европу. Выступал в «Селтике», «Фиорентине», «Саутгемптоне» и «Борнмуте». С 2020 года Боруц снова играет в «Легии». В его карьере также были матчи за сборную Польши (63 пропущенных гола в 65 поединках).

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Легия, Артур Боруц
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