​12 топ-клубов Европы могут создать Суперлигу в ближайшие часы

В понедельник УЕФА может принять реформу Лиги чемпионов в угоду большим клубам, однако этому может предшествовать сенсационное объявление. Как сообщает New York Times, уже в ближайшие часы двенадцать топовых клубов Европы могут объявить о создании Суперлиги.

В предполагаемом списке находятся «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

New York Times сделал запросы в некоторые из этих клубов, однако они отказались давать какие-либо комментарии.

Несколько месяцев назад УЕФА и ФИФА объявляли о том, что футболисты и клубы, которые будут участвовать в предполагаемой Суперлиге, не будут иметь возможности играть в еврокубках, на Евро, чемпионате мира и других турнирах.