​12 топ-клубов Европы могут создать Суперлигу в ближайшие часы

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18 Апреля 2021, 16:49,
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В понедельник УЕФА может принять реформу Лиги чемпионов в угоду большим клубам, однако этому может предшествовать сенсационное объявление. Как сообщает New York Times, уже в ближайшие часы двенадцать топовых клубов Европы могут объявить о создании Суперлиги.
В предполагаемом списке находятся «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».
New York Times сделал запросы в некоторые из этих клубов, однако они отказались давать какие-либо комментарии.
Несколько месяцев назад УЕФА и ФИФА объявляли о том, что футболисты и клубы, которые будут участвовать в предполагаемой Суперлиге, не будут иметь возможности играть в еврокубках, на Евро, чемпионате мира и других турнирах.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Челси, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Милан, Интер Милан, Тоттенхэм, Атлетико Мадрид
Челси , Сити , Тотен , Интер , Милан арсы , ну какие это топы ??? да и МЮ с натяжкой можно назвать топом как и Милан , тут только три топа и Баварии нет , матрасники мною любимы , но это не топ команда , вот то что это денежные мешки так это точно