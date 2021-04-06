Бьелса: «Гвардиола – это волшебник»

Рулевой «Лидса» Марсело Бьелса высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола – это волшебник. Мне тяжело научиться тому, что умеет Гвардиола, я уже сдался. Искренне восхищаюсь тем, что он делает. То, что он привносит в футбол – это одна из возможностей влюбиться в этот вид спорта. «Манчестер Сити» просто невозможно разобрать», - цитирует Бьелсу Marca.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после тридцати одного тура, отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» составляет четырнадцать зачетных баллов.