Бьелса: «Гвардиола – это волшебник»

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06 Апреля 2021, 22:15,
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Рулевой «Лидса» Марсело Бьелса высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Гвардиола – это волшебник. Мне тяжело научиться тому, что умеет Гвардиола, я уже сдался. Искренне восхищаюсь тем, что он делает. То, что он привносит в футбол – это одна из возможностей влюбиться в этот вид спорта. «Манчестер Сити» просто невозможно разобрать», - цитирует Бьелсу Marca.
«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после тридцати одного тура, отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» составляет четырнадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Хосеп Гвардиола, Марсело Бьелса