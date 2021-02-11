​УЕФА открыл дело по скандальному матчу «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир»

УЕФА завёл дело по скандальному матчу группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир», который прошёл в декабре. Тогда турецкая команда отказалась продолжать игру, обвинив членов судейской бригады в расизме. Матч был доигран на следующий день с новой судейской бригадой.

Четвёртый рефери Себастьян Колцеску и ассистент судьи Октавиан Совре проходят по делу как подозреваемые в нарушении дисциплинарных правил УЕФА. Речь идёт об одиннадцатой статье, которая касается «оскорбительного поведения или иных правил достойного поведения», передаёт BBC.