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​УЕФА открыл дело по скандальному матчу «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир»

11 Февраля 2021, 19:43,

УЕФА завёл дело по скандальному матчу группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир», который прошёл в декабре. Тогда турецкая команда отказалась продолжать игру, обвинив членов судейской бригады в расизме. Матч был доигран на следующий день с новой судейской бригадой.

Четвёртый рефери Себастьян Колцеску и ассистент судьи Октавиан Совре проходят по делу как подозреваемые в нарушении дисциплинарных правил УЕФА. Речь идёт об одиннадцатой статье, которая касается «оскорбительного поведения или иных правил достойного поведения», передаёт BBC.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир, Себастьян Колцеску
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