Гвардиола – лучший тренер 21 века по версии Globe Soccer

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 21 века по версии Globe Soccer.

На тренерском посту Гвардиола работал лишь в трёх клубах – «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити». В период работы Хосепа «Барселона» считалась одной из сильнейших команд за всю историю футбола.

Что касается достижений Гвардиолы, то он трижды выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок и трижды Суперкубок Испании. В Германии Пеп трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем Кубка. С «Манчестер Сити» Гвардиола два раза выигрывал чемпионат Англии, один раз Кубок Англии, три раза Кубок английской Лиги и два раза Суперкубок Англии.

В активе Гвардиолы две победы в Лиге чемпионов.