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Гвардиола – лучший тренер 21 века по версии Globe Soccer

27 Декабря 2020, 20:59,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 21 века по версии Globe Soccer.

На тренерском посту Гвардиола работал лишь в трёх клубах – «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити». В период работы Хосепа «Барселона» считалась одной из сильнейших команд за всю историю футбола.

Что касается достижений Гвардиолы, то он трижды выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок и трижды Суперкубок Испании. В Германии Пеп трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем Кубка. С «Манчестер Сити» Гвардиола два раза выигрывал чемпионат Англии, один раз Кубок Англии, три раза Кубок английской Лиги и два раза Суперкубок Англии.

В активе Гвардиолы две победы в Лиге чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хосеп Гвардиола
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