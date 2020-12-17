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Сон Хынмин – автор самого красивого гола уходящего года

17 Декабря 2020, 21:30,

Global Look Press

ФИФА объявила автора самого красивого гола уходящего года.

Обладателем награды стал нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин, забивший гол в ворота «Бёрнли» (5:0), обыграв чуть ли не всю команду соперника.

«Когда я получил мяч, то у меня не было лучшей возможности, чем просто пойти в дриблинг, это я и сделал.

Я не заметил партнеров? Нет, просто попробовал сыграть сам, это же хорошо закончилось для команды, потому что я забил. Я не думал, что этот гол получится чем-то особенным, только потом пришло осознание, что вышло и правда красиво», - сказал футболист сборной Южной Кореи во время церемонии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сон Хынмин
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