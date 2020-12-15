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Фергюсон назвал самого сложного соперника в своей карьере

15 Декабря 2020, 22:39,

Depositphotos

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, какой соперник впечатлил его больше всего во время работы в английском клубе.

«Больше всего на меня произвела впечатление «Барселона», с которой мы встречались на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов в 2011 году. Они были просто невероятны», - цитирует Фергюссона France Football.

Напомним, что тот матч завершился уверенной победой «Барселоны» со счётом 3:1, забитыми голами в составе испанского клуба отметились Педро, Месси и Вилья, а единственный гол «Манчестер Юнайтед» забил Руни.

Фергюсон работал главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон
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