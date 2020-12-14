Игрок «Истанбула Башакшехир» позвонил арбитру, из-за слов которого прерывался матч Лиги чемпионов

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14 Декабря 2020, 21:48,
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Румынский журналист Эмануэль Рошу сообщил в Twitter о том, что футболист «Истанбула Башакшехир» Демба Ба созвонился с арбитром Себастьяном Колцеску, из-за слов которого матч Лиги чемпионов между турецкой командой и «ПСЖ» прерывался и был доигран только на следующий день. По данным журналиста, Демба Ба связался с рефери через сенегальского игрока Усмана Н’Дойе, долгое время игравшего в Румынии.
Н’Дойе сказал, что Демба Ба не считает румынского арбитра расистом. Он просто сказал, что рефери не следует употреблять в таком контексте слово «чёрный», и Колцеску это понял.
«ПСЖ» разгромил «Истанбул Башакшехир» со счётом 5:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Демба Ба, Истанбул Башакшехир, Себастьян Колцеску