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Игрок «Истанбула Башакшехир» позвонил арбитру, из-за слов которого прерывался матч Лиги чемпионов

14 Декабря 2020, 21:48,

Евро-Футбол.Ру

Румынский журналист Эмануэль Рошу сообщил в Twitter о том, что футболист «Истанбула Башакшехир» Демба Ба созвонился с арбитром Себастьяном Колцеску, из-за слов которого матч Лиги чемпионов между турецкой командой и «ПСЖ» прерывался и был доигран только на следующий день. По данным журналиста, Демба Ба связался с рефери через сенегальского игрока Усмана Н’Дойе, долгое время игравшего в Румынии.

Н’Дойе сказал, что Демба Ба не считает румынского арбитра расистом. Он просто сказал, что рефери не следует употреблять в таком контексте слово «чёрный», и Колцеску это понял.

«ПСЖ» разгромил «Истанбул Башакшехир» со счётом 5:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Демба Ба, Истанбул Башакшехир, Себастьян Колцеску
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