Моуринью: «Матч «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» станет знаковым»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался об инциденте, произошедшем во время матча «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир».

«Это очень печальная ситуация, нужно бороться со всеми формами расизма. Такое никогда нельзя принимать. Мне очень грустно, потому что мы не хотим видеть этого в футболе.

Я лично знаком с главным арбитром вчерашнего матча, он является отличным парнем. Неприятно, что он оказался вовлечен в этот скандал, хоть и не принимал в нем непосредственного участия.

Четвертый арбитр допустил ошибку, он может только извиниться от чистого сердца и принять последствия. Возможно, что он хороший рефери.

Эта игра стала знаковой, надеюсь, что такого больше не повторится», - цитирует Моуринью Sky Sports.