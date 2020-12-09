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Моуринью: «Матч «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» станет знаковым»

09 Декабря 2020, 18:56,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался об инциденте, произошедшем во время матча «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир».

«Это очень печальная ситуация, нужно бороться со всеми формами расизма. Такое никогда нельзя принимать. Мне очень грустно, потому что мы не хотим видеть этого в футболе.

Я лично знаком с главным арбитром вчерашнего матча, он является отличным парнем. Неприятно, что он оказался вовлечен в этот скандал, хоть и не принимал в нем непосредственного участия.

Четвертый арбитр допустил ошибку, он может только извиниться от чистого сердца и принять последствия. Возможно, что он хороший рефери.

Эта игра стала знаковой, надеюсь, что такого больше не повторится», - цитирует Моуринью Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Жозе Моуринью, Истанбул Башакшехир
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