Терёхин: «Не думаю, что судья обозвал тренера «Истанбула», назвав его «чёрным»

Бывший форвард московского «Локомотива» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал расистский скандал в матче Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир».

- Кто-то что сказал, и пошло-поехало. Пусть разбираются сами, у нас и своих забот футбольных хватает. Всегда кто-то может сказать какую-то ерунду, но я не думаю, что судья там обозвал тренера, назвав его «чёрным». Может, его не так поняли, и всё закрутилось, как снежный ком.