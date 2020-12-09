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Терёхин: «Не думаю, что судья обозвал тренера «Истанбула», назвав его «чёрным»

09 Декабря 2020, 13:21,

Global Look Press

Бывший форвард московского «Локомотива» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал расистский скандал в матче Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир».

- Кто-то что сказал, и пошло-поехало. Пусть разбираются сами, у нас и своих забот футбольных хватает. Всегда кто-то может сказать какую-то ерунду, но я не думаю, что судья там обозвал тренера, назвав его «чёрным». Может, его не так поняли, и всё закрутилось, как снежный ком.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Лига Чемпионов, Олег Терёхин, Истанбул Башакшехир, Пьер Вебо
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