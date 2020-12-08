Виллаш-Боаш: «Надеюсь, что «Порту» окажет нам услугу»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш пообщался с журналистами перед матчем с «Манчестер Сити» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Неприятно, что выход в плей-офф Лиги Европы не находится в наших руках. Надеюсь, что «Порту» окажется нам услугу и победит «Олимпиакос», но мы знаем, что необходимо сконцентрироваться на своём матче, будет непросто.

Нам нужно добиться положительного результата, но сделать это будет очень сложно, потому что «Манчестер Сити» достаточно силён, чтобы выиграть Лигу чемпионов», - цитирует Виллаша-Боаша пресс-служба УЕФА.

Матч между «Манчестер Сити» и «Марселем» состоится завтра, 9 декабря.