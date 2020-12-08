Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Виллаш-Боаш: «Надеюсь, что «Порту» окажет нам услугу»

08 Декабря 2020, 18:16,

Динамо Москва

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш пообщался с журналистами перед матчем с «Манчестер Сити» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Неприятно, что выход в плей-офф Лиги Европы не находится в наших руках. Надеюсь, что «Порту» окажется нам услугу и победит «Олимпиакос», но мы знаем, что необходимо сконцентрироваться на своём матче, будет непросто.

Нам нужно добиться положительного результата, но сделать это будет очень сложно, потому что «Манчестер Сити» достаточно силён, чтобы выиграть Лигу чемпионов», - цитирует Виллаша-Боаша пресс-служба УЕФА.

Матч между «Манчестер Сити» и «Марселем» состоится завтра, 9 декабря.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Андре Виллаш-Боаш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола