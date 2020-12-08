Зидан – о матче против «Боруссии»: «Мы привыкли играть под давлением»

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08 Декабря 2020, 17:45,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча против мёнхенгладбахской «Боруссии» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы знаем, что матч будет сложным. Я уверен в своей команде и думаю только о победе. Мы сделаем всё возможное, чтобы заработать три очка. Мы уже привыкли играть под давлением и понимаем, что стоит на кону. Нам необходимо контролировать свои эмоции и хорошо подготовиться.
Мы хотим набрать три очка и занять первую строчку в группе, именно об этом думают футболисты. Все матчи для нас важны, но это отличный шанс показать, что мы являемся отличной командой», - цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан