Зидан – о матче против «Боруссии»: «Мы привыкли играть под давлением»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча против мёнхенгладбахской «Боруссии» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что матч будет сложным. Я уверен в своей команде и думаю только о победе. Мы сделаем всё возможное, чтобы заработать три очка. Мы уже привыкли играть под давлением и понимаем, что стоит на кону. Нам необходимо контролировать свои эмоции и хорошо подготовиться.

Мы хотим набрать три очка и занять первую строчку в группе, именно об этом думают футболисты. Все матчи для нас важны, но это отличный шанс показать, что мы являемся отличной командой», - цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.