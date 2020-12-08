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Гвардиола: «Будем играть на победу в матче с «Марселем»

08 Декабря 2020, 17:27,

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что его команда будет играть на победу в матче с «Марселем».

«Мы выйдем на поле, чтобы победить. Я не буду производить ротацию, выпущу тех игроков, кто будет находиться в лучшем состоянии. У меня нет отдельной команды для каждого из турниров.

Матч будет интересным, для них важно выйти в плей-офф Лиги Европы, но эта игра важна и для нас.

Виллаш-Боаш? Он работал во многих клубах и добивался невероятных успехов в «Порту», затем получил опыт в Англии. К сожалению, ему пока не удается добиться хороших результатов в Лиге чемпионов с «Марселем», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Марсель, Хосеп Гвардиола
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