Гвардиола: «Будем играть на победу в матче с «Марселем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что его команда будет играть на победу в матче с «Марселем».

«Мы выйдем на поле, чтобы победить. Я не буду производить ротацию, выпущу тех игроков, кто будет находиться в лучшем состоянии. У меня нет отдельной команды для каждого из турниров.

Матч будет интересным, для них важно выйти в плей-офф Лиги Европы, но эта игра важна и для нас.

Виллаш-Боаш? Он работал во многих клубах и добивался невероятных успехов в «Порту», затем получил опыт в Англии. К сожалению, ему пока не удается добиться хороших результатов в Лиге чемпионов с «Марселем», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.