Гвардиола: «Будем играть на победу в матче с «Марселем»

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08 Декабря 2020, 17:27,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что его команда будет играть на победу в матче с «Марселем».
«Мы выйдем на поле, чтобы победить. Я не буду производить ротацию, выпущу тех игроков, кто будет находиться в лучшем состоянии. У меня нет отдельной команды для каждого из турниров.
Матч будет интересным, для них важно выйти в плей-офф Лиги Европы, но эта игра важна и для нас.
Виллаш-Боаш? Он работал во многих клубах и добивался невероятных успехов в «Порту», затем получил опыт в Англии. К сожалению, ему пока не удается добиться хороших результатов в Лиге чемпионов с «Марселем», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Марсель, Хосеп Гвардиола