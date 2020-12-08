Конте: «Меня не волнует, что будет происходить в Мадриде. Надо обыгрывать «Шахтёр»

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08 Декабря 2020, 16:59,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте пообщался с журналистами перед матчем с донецким «Шахтёром» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы должны смотреть правде в глаза, нам нужно обыгрывать «Шахтёр». Неделю назад нам удалось добиться отличного результата, так что шансы остались. Меня не волнует, что будет происходить в Мадриде.
Нам не хватает игроков, особенно это касается полузащиты. Видаль сыграть не сможет, но мы побеждали и без Артуро, так что будем играть, понимая, что являемся отличной командой», - цитирует итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между «Интером» и «Шахтёром» состоится завтра, 9 декабря.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте